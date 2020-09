Coronavirus, Conte: “Sono fiducioso per l’autunno, non ci sarà un altro lockdown” (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA – “Possiamo affrontare con fiducia l’autunno, non saremo più nelle condizioni di disporre un lockdown generalizzato, se le cose andranno male potremo intervenire con misure molto circorscitte sul piano territoriale“. Lo assicura il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite del Fatto Quotidiano. Leggi su dire

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Abbiamo un sistema di monitoraggio elevato e possiamo affrontare l'autunno con fiducia, senza un nuovo lockdown. Siamo nelle condizioni di attuare, se ce ne sarà bisogno, c ...

I verbali desecretati sul coronavirus mettono in serie difficoltà il governo e Giuseppe Conte. Il "Piano anti-Covid", tenuto segreto fino all'ultimo, è infatti partito con grande ritardo. Di come affr ...

