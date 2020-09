Conte apre a un Mattarella-bis: “Un secondo mandato? Lo vedrei benissimo se ci fossero le condizioni, anche da parte sua” (Di sabato 5 settembre 2020) “Se ci fossero le condizioni, anche da parte sua, per accettare un secondo mandato, lo vedrei benissimo“. Risponde così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla domanda di Antonio Padellaro su un nuovo mandato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il cui settennato scadrà nel 2022. “Sta interpretando il suo ruolo in modo impeccabile”, ha spiegato Conte alla festa de Il Fatto Quotidiano, “sta dimostrando grande saggezza e grande equilibrio”. (Qui l’intervista integrale) L'articolo Conte apre a un Mattarella-bis: “Un secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano

