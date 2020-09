Cocciaretto-Kucova in tv: data, orario e diretta streaming finale Wta 125k Praga 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Elisabetta Cocciaretto trova Kristina Kucova nella finale del Wta 125k di Praga. Continua a sognare il titolo la giovanissima promessa di Ancona che ieri ha superato l’argentina Podoroska assicurandosi la top-130 da lunedì e di conseguenza il best ranking. Ora l’ultimo ostacolo rappresentato dalla slovacca. Partita in programma nella giornata di domenica 6 settembre dalle ore 10:00. Non è prevista una diretta tv o streaming, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con una cronaca al termine. Leggi su sportface

