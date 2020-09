Calciomercato Pisa, Langella ceduto in prestito al Renate: l’ex rosanero giocherà in Serie C (Di sabato 5 settembre 2020) Christian Langella è un nuovo giocatore del Renate.Il Pisa ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo al club allenato dall’ex Palermo, Aimo Diana, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista ex rosanero.Di seguito, la nota ufficiale.“Il Pisa Sporting Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla società A.C. Renate 1947 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Langella al quale rivolgiamo i migliori auspici per la prossima stagione agonistica“. Leggi su mediagol

