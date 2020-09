Berrettini-Rublev: data, orario e diretta tv ottavi di finale US Open 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Sarà Andrey Rublev l’avversario di Matteo Berrettini negli ottavi di finale degli US Open 2020. Prosegue la marcia del tennista numero 8 al mondo che a Flushing Meadows batte Casper Ruud in tre set e si approccia alla prossima sfida. Sul suo cammino ci sarà il tennista russo, reduce dalla netta vittoria ai danni di Salvo Caruso. Il match tra Berrettini e Rublev andrà in scena lunedì 7 settembre a orario ancora da definire: diretta televisiva sui canali Eurosport. Leggi su sportface

Eurosport_IT : BERRETTINI È AGLI OTTAVI!???? Sbrigata la pratica Ruud, ora Matteo affronterà Rublev per continuare la cavalcata agl… - MacoPorcaro : RT @Eurosport_IT: BERRETTINI È AGLI OTTAVI!???? Sbrigata la pratica Ruud, ora Matteo affronterà Rublev per continuare la cavalcata agli #USO… - Lizzie_B90 : RT @Eurosport_IT: BERRETTINI È AGLI OTTAVI!???? Sbrigata la pratica Ruud, ora Matteo affronterà Rublev per continuare la cavalcata agli #USO… - henryejune : RT @GeorgeSpalluto: Matteo vola a New York. Altra netta vittoria per #Berrettini su un cagnaccio come Ruud: 64 64 62 e 3° ottavo Slam negli… - Luca21013415 : RT @lorenzofares: A me Matteo #Berrettini ???? trasmette gran sicurezza. Basti pensare a come ha annullato 5 palle break concesse oggi a Ruud… -