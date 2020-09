Berlusconi, polemica sulla caccia all''untore'. Chi l'ha contagiato? La figlia Barbara: 'Non ci sono colpe'. Briatore: 'Non dipende da me' (Di sabato 5 settembre 2020) Più che le parole, ''è una malattia insidiosa, sto abbastanza bene, non ho più febbre e dolori'',, è bastato ascoltare la sua voce ovattata e affaticata durante il collegamento telefonico con la ... Leggi su leggo

Si dice 'addolorata e anche un pò preoccupata', in un colloquio con la Repubblica, Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, che gli ha fatto avere un messaggio di vicinanza e incoraggiamento - ...

Tajani non teme ripercussioni sulle Regionali: "La miglior risposta è impegnarci per il voto"

C'è la riconoscenza di Alberto Cirio che ricorda quanto gli sia stato vicino il Cavaliere quando è stato colpito dal Covid. C'è il dispiacere umano di Antonio Tajani. C'è l'invito di Matteo Salvini al ...

