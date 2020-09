Batterio killer tra i neonati a Verona, la mamma di Nina: “In quell’ospedale è successo di tutto, hanno insabbiato” (Di sabato 5 settembre 2020) “Lo avevo detto: starò qui finché non vedrò i responsabili di quanto accaduto togliersi il camice bianco. È quello che avevo chiesto e che chiedo da quando è stata resa pubblica la relazione della commissione ispettiva. È il minimo: le sospensioni erano doverose, ma avrebbero dovuto avere almeno la dignità di autosospendersi da soli, mi hanno costretta ad andare ogni giorno in ospedale per ottenere questo. Penso che pagheranno un prezzo più caro di quanto avessero immaginato, perché un caso del genere a livello mondiale non è mai accaduto”. Francesca Frezza è la mamma di Nina, una delle piccole morte a causa dell’infezione da Citrobacter contratta all’ospedale Borgo Trento di Verona. Ha accolto con soddisfazione la ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Batterio killer a Verona, sospesi tre medici. Nei giorni scorsi la relazione degli esperti: il batterio annidato in… - fattoquotidiano : Batterio killer a Verona, sospesi il direttore sanitario dell’ospedale Borgo Trento, il primario di Pediatria e un… - repubblica : Verona, batterio killer nel rubinetto della terapia intensiva neonatale: sospesi tre medici - sergimagugliani : RT @dukana2: #Batterio killer tra i neonati a #Verona: sospesi il direttore sanitario dell'ospedale Borgo Trento, il primario di Pediatria… - Stopttip_SestoC : RT @dukana2: #Batterio killer tra i neonati a #Verona: sospesi il direttore sanitario dell'ospedale Borgo Trento, il primario di Pediatria… -