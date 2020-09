Alessia Marcuzzi prima di Temptation Island: “Mi hanno sempre preso in giro…” (Di sabato 5 settembre 2020) Alessia Marcuzzi prima della messa in onda di Temptation Island racconta quanto, nel corso dei suoi anni è stata presa in giro per le sue gambe storte. La conduttrice che in un primo momento ha sofferto tanto per le accuse degli altri, ha raccontato quando ha imparato a fregarsene. Non è sempre stato facile per Alessia Marcuzzi mostrare le sue gambe senza badare ai tantissimi commenti che, la criticavano per le sue piccole imperfezioni. Durante lo scorso anno a Verissimo però, la conduttrice ha raccontato come affronta adesso le critiche sul suo fisico. Quali sono state le sue parole? Alessia Marcuzzi e le parole prima di Temptation Island La ... Leggi su giornal

fachetti3333 : Alessia Marcuzzi, il lato B insabbiato è vietato ai minori: a 47 anni il tempo si è fermato per lei - VanityFairIt : Una famiglia allargata serena e affiatatissima - modamadeinitaly : Acido Ialuronico: Elisir di Eterna Giovinezza Parte 1 dal blog di Alessia Marcuzzi - Mito32307056 : Alessia Marcuzzi, il lato B insabbiato è vietato ai minori: a 47 anni il tempo si è fermato per lei - zazoomblog : Temptation Island disastro Alessia Marcuzzi. Totalmente scoppiata slitta il debutto: caos al falò di confron… -