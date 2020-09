Yaya Touré escluso dal Soccer Aid for Unicef: voleva assumere 19 prostitute (Di sabato 5 settembre 2020) Yaya Touré è stato escluso dall’evento benefico Soccer Aid for Unicef, in programma nel mese di settembre presso lo storico stadio Old Trafford, a Manchester. L’ex centrocampista di Barcellona e Manchester City avrebbe proposto ai propri compagni di organizzare dei festini a luci rosse, avanzando l’idea di assumere 19 prostitute per sé e i suoi compagni di squadra, i quali non hanno apprezzato il tutto e conseguentemente hanno richiesto l’esclusione del classe ’83 nativo di Bouaké. La notizia è stata divulgata dal Sun, giornale britannico che ha precisato inoltre che Touré avrebbe inviato dei video pornografici sulla chat di gruppo dell’evento. Leggi su sportface

