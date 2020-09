Un sacerdote muore mentre rende grazie a Dio in piena omelia (Di venerdì 4 settembre 2020) Fr Jude., CMA, Spiritual Director of CMA Diedo, in Cameroon's commercial capital, Douala, was preaching the Homily at Mass earlier today when this happened. #RIP pic.twitter.com/dDGlA5mC98 - Chidi ... Leggi su it.aleteia

Giacometta3 : Prete con la mascherina collassa e muore durante la messa: il video choc sui social - asceppacerca : RT @CauseSanti: Oggi ricordo del #Beato Wladyslaw Findysz, sacerdote polacco e #martire, vittima del regime in Polonia: arrestato, imprigio… - CristianiToday : Il sacerdote che parlava con gli angeli di Dio Don Dolindo Ruotolo nasce nel 1882 e muore nel 1970, proveniva da u… - Rita_Sberna : Il sacerdote che parlava con gli angeli di Dio Don Dolindo Ruotolo nasce nel 1882 e muore nel 1970, proveniva da u… - IlMattinoFoggia : #AccaddeOggi Il #27agosto 1954 a #Vieste ( #Gargano ) muore, a soli 28 anni, Antonio Spalatro, il giovane sacerdote… -