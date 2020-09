Ufficiale, Lionel Messi resta al Barcellona (Di venerdì 4 settembre 2020) Lionel Messi resta al Barcellona. In esclusiva a Goal, il calciatore argentino spiega i motivi della sua decisione di restare in blaugrana, nonostante i tanti dubbi che lo hanno afflitto nelle ultime settimane. IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Alvar_Hanso_ : RT @GiuSette7: +++ Ufficiale +++ Lionel Messi è un pagliaccio. Ecco perché lo accostavano all'Inter. - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Ufficiale, Lionel Messi resta al Barcellona: Lionel Messi resta al Barcellona. In es… - Salvo_Quattro : RT @GiuSette7: +++ Ufficiale +++ Lionel Messi è un pagliaccio. Ecco perché lo accostavano all'Inter. - MARTYYYN : RT @GiuSette7: +++ Ufficiale +++ Lionel Messi è un pagliaccio. Ecco perché lo accostavano all'Inter. - MarcelloBenoit : RT @GiuSette7: +++ Ufficiale +++ Lionel Messi è un pagliaccio. Ecco perché lo accostavano all'Inter. -