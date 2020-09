The Boys 2 disponibile da oggi, 4 settembre 2020 su Amazon Prime Video (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo una prima stagione che ha riscosso un enorme successo di spettatori, la serie TV The Boys torna con la stagione 2. Infatti, da oggi saranno disponibili gli episodi su Amazon Prime Video. Attenzione, però, questa volta non saranno caricati tutti insieme. Inizialmente verranno rilasciati i primi 3 episodi e poi, ogni venerdì, avremo la possibilità di vederne uno nuovo fino al season finale, il quale è previsto per il 9 ottobre. Ma dove eravamo rimasti con la storia? E Soprattutto cosa ci aspetta nel corso di questa stagione? Andiamo a scoprire cosa vedremo. Cosa aspettarsi da The Boys 2 Nel corso della prima stagione, abbiamo scoperto perché Butcher si vuole sbarazzare dei Super. La moglie Becca, impiegata alla Vought, viene violentata da ... Leggi su tutto.tv

