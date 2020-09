Spezia, due per l'attacco: Iturbe e Farias (Di venerdì 4 settembre 2020) LA Spezia - Lo Spezia , ultima squadra promossa in Serie A dopo lo spareggio vinto con il Frosinone, pensa in grande per il suo primo - storico - campionato in massima serie. Il neo Dg Meluso è deciso ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Spezia, due per l'attacco: Iturbe e Farias: Piace l'ex Roma, ora al Pumas, ma si lavora anche sul brasiliano… - MomentiCalcio : Pazza idea #Spezia: ecco i due nomi per l'attacco - n9ve2 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Spezia, due nomi per l'attacco - Fantacalcio : Calciomercato Spezia, due nomi per l'attacco - CronacheTweet : #calciomercato, due nomi per l'attacco dello #Spezia #url -