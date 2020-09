Soffre di una malattia grave e vuole farla finita: in diretta Facebook (Di venerdì 4 settembre 2020) Ha scritto persino al Presidente, che però non ha trovato una risposta soddisfacente da dargli, ora vuole morire in diretta Facebook Alain Cocq (Fonte foto: web)Una vicenda davvero triste, quella di Alain Cocq, francese di 57 anni che è suo malgrado, affetto da una malattia sia rara, che molto pericolosa. L’uomo, aveva pochi mesi fa, scritto persino al Presidente Macron, che aveva consegnato una risposta a dir poco insoddisfacente. “Non mi pongo al di sopra delle leggi, quindi non sono in grado di rispondere alla sua richiesta”. Richiesta, quella di Cocq, di ricorrere all’eutanasia, appunto per la legge non consentita nel suo Paese. L’uomo, ha scelto allora, di morire in diretta ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Soffre una Eurosport LBA Supercoppa 2020: senza Teodosic la Virtus Bologna soffre una tosta UnaHotels Reggio Emilia all-around.net PAPA: Il 4 settembre una giornata di preghiera e di digiuno per il Libano

«Desidero invitare tutti a vivere una giornata universale di preghiera e digiuno per il Libano, venerdì prossimo, 4 settembre». Dal Cortile di San Damaso del Palazzo apostolico vaticano, dove mercoled ...

Sindrome Hikikomori, un disturbo a tre condizioni

Per parlare di “sindrome hikikomori” è necessario che coesistano almeno “tre condizioni: isolamento sociale, che sia continuo per almeno sei mesi e un sentimento di angoscia provocato proprio dal riti ...

