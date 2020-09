Serie C, l’AIC proclama lo stato di agitazione (Di venerdì 4 settembre 2020) Dura presa di posizione di parte dell’AIC in merito alla mancata abolizione delle liste di giocatori utilizzabili in campionato Caos in vista in Serie C che si ritrova ora sotto lo «stato di agitazione» proclamato dall’Associazione Italiana Calciatore. Dura presa di posizione da parte dell’AIC, esposta in un comunicato ufficiale, in merito alla mancata abolizione delle liste di giocatori utilizzabili nel campionato 2020/2021; una situazione che potrebbe portare anche a uno sciopero nella prima giornata. «L’Associazione Italiana Calciatori prende atto del silenzio e della mancata risposta da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico alla richiesta di abolizione delle liste di giocatori utilizzabili nel Campionato di Serie C nella stagione ... Leggi su calcionews24

Mediagol : #SerieC, l’#AIC minaccia sciopero dei giocatori alla prima giornata. Il motivo… - WiAnselmo : #SerieC, l’AIC minaccia sciopero dei giocatori alla prima giornata. Il motivo... - Mediagol : #SerieC, l’AIC minaccia sciopero dei giocatori alla prima giornata. Il motivo... - SalernoSport24 : ?? Serie C: L'AIC proclama lo stato d'agitazione per la questione liste - - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??L'#AIC ha proclamato lo stato d'agitazione per la situazione in #SerieC -