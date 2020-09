Scuola, gli esperti: test rapidi per gli studenti in caso di contagio (Di venerdì 4 settembre 2020) Non sono precisi come i tamponi tradizionali, ma hanno dallo loro una velocità di risultato che in situazioni con grandi numeri, come la scuola, è un vantaggio da non sottovalutare. Il Ministero della Salute dovrebbe dare entro la fine del mese il via libera ai test rapidi nelle scuole di tutta Italia, dopo che alcune regioni hanno già annunciato il progetto in autonomia. Leggi su vanityfair

stanzaselvaggia : Mio figlio è andato ieri per la prima volta a scuola per un recupero. Gli hanno misurato la febbre. Aveva 32,1. Direi una buona partenza. - LegaSalvini : In Campania, gli alunni con disabilità sono oltre 27mila ma a 11 giorni dall'inizio della scuola ancora non si capi… - CottarelliCPI : Far ripartire la scuola al più presto non è necessario solo per tutelare genericamente 'i giovani'. E'anche e sopra… - Grazia45980631 : RT @francescatotolo: “Grazie alla pista ciclabile sullo Stretto gli studenti potranno andare a scuola da Messina a Reggio Calabria direttam… - LPDScrivere : ++ Gli alunni che parlano per ore emettono #droplet. Le mascherine devono essere obbligatorie. Crisanti l'unico sci… -

Sorvoliamo su che cosa si possa effettivamente recuperare, sorvoliamo su cosa davvero si impari in un lasso di tempo così ridotto, sorvoliamo su come si possano condensare, che so, mille anni di stori ...

Il Coronavirus fa prigionieri gli allievi della Finanza a Bari: contagiate 6 reclute

Sono infatti risultate positive al Sars-Cov-2 sei reclute in addestramento nella sede di viale Europa (a Bari c’è tra l’altro il comando della scuola di formazione e ... chi è venuto a contatto con ...

