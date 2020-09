Robert Pattinson positivo al Coronavirus: chiuso il set di The Batman (Di venerdì 4 settembre 2020) Robert Pattinson è positivo al Coronavirus. L’attore inglese, secondo quanto riporta Variety, avrebbe contratto il virus, causando la chiusura del set di The Batman a soli tre giorni dall’inizio delle riprese. 34 anni e una lunga carriera nel mondo del cinema, Pattinson è arrivato al successo recitando in Harry Potter e il calice di fuoco, dove ha vestito i panni di Cedric Diggory, ma soprattutto nella saga di Twilight, dove ha prestato il volto al vampiro Edward Cullen. “Un membro della produzione di Batman è risultato positivo al Covid-19 e si sta isolando in conformità con i protocolli stabiliti. Le riprese sono temporaneamente sospese”, si legge in una nota diffusa dalla Warner Bros, casa di ... Leggi su dilei

rtl1025 : ?? Robert #Pattinson positivo al #Covid19 e si fermano le riprese di #TheBatman, che viene girato a Londra.… - SkyTG24 : Media: 'Robert Pattinson positivo al Coronavirus'. Le riprese di 'The Batman' sono sospese - Agenzia_Ansa : Covid sul set di #Batman, Robert #Pattinson è positivo #ANSA - Misfits_toys : RT @DrunkyBorghy: io ieri per berlusconi positivo: lmaooooooo io oggi per robert pattinson positivo: non si scherza sulla salute, i miglio… - zazoomblog : Robert Pattinson e Dwayne “The Rock” Johnson positivi al coronavirus. L’appello: «Indossate la mascherina!» -… -