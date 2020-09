Rimedi naturali contro la tosse: il miele (Di venerdì 4 settembre 2020) La tosse colpisce adulti e bambini indistintamente, con tendenza a peggiorare durante la notte e a impedire il riposo notturno. Uno dei “Rimedi della nonna” più conosciuti è il miele, con latte caldo o tisana. Ma funziona davvero? La parola all’otorinolaringoiatra. La tosse colpisce adulti e bambini allo stesso modo e tende a peggiorare durante la notte, impedendo il riposo notturno a tutta la famiglia. Il miele ha proprietàArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Rimedi naturali Rimedi naturali contro le mosche: come allontanarle marsalace.it Dalla natura una speranza contro il Covid. E’ di Castrovillari il ricercatore

Da una molecola di origine naturale, detta quercetina e presente in vegetali comuni, la speranza di una nuova arma contro il Covid-19. A dimostrarlo, uno studio internazionale, supportato dalla Fundac ...

Quercetina, la molecola naturale che uccide il coronavirus: ora può essere usata per un farmaco

