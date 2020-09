Riduzione dei deputati: il dibattito in Assemblea Costituente (Di venerdì 4 settembre 2020) A volte è sorprendente constatare che non abbiamo memoria. Sta accadendo anche nel dibattito sul referendum costituzionale per la Riduzione del numero dei parlamentari. Qual è il rapporto ideale tra deputati e abitanti? A questa domanda hanno già dato una risposta in Assemblea Costituente. È interessante rivedere come si è sviluppato il confronto e qual è stata la decisione finale. di Rocco Artifoni (Foto di Futura Umanità) Nella seduta di mercoledì 18 settembre 1946 la seconda (...) - Politica / Parlamentari, , Referendum costituzionale, Riduzione parlamentari, Assemblea Costituente Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : Riduzione dei È vero che la riduzione dei parlamentari è sempre stata una proposta del PD? Il Post Referendum: il SI di D'Incà, il NO di Calenda

Confronto a distanza sul referendum costituzionale confermativo del 20 e 21 settembre relativo alla riduzione del numero dei parlamentari. Qui un estratto delle ragioni del Sì, con Federico D'Incà, Mi ...

Confcommercio: 'Gioco fiaccato da oltre 100 giorni di stop, tutelare rete legale'

Confcommercio in audizione presso la V commissione del Senato leva gli scudi sul gioco legale anche come modello di prevenzione delle dipendenze. "C'è assoluta urgenza di tutelare la rete legale del g ...

