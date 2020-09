Regionali, Cesa precisa: “Mastella non è un trasformista” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLorenzo Cesa, ieri a Napoli in occasione dell’evento di presentazione dei candidati Udc aveva attaccato l’appoggio di Clemente Mastella al governatore Pd Vincenzo De Luca, precisa: “Si attribuiscono all’on. Cesa concetti non rispondenti al vero e frasi riportate tra virgolette mai pronunciate. Nel corso del suo intervento, infatti, l’on. Cesa ha denunciato le operazioni trasformistiche oggettivamente poste in essere in Campania da parte di numerosi esponenti politici locali, ma non ha effettuato nessun “affondo” personale nei confronti di alcuno. Nell’ambito di un intervento complessivo, in cui – lo ripetiamo – ha citato numerosi esempi di atteggiamenti non coerenti posti in essere da più esponenti politici campani, ... Leggi su anteprima24

Più si avvicina la data del voto e più Stefano Caldoro alza il tiro contro Vincenzo De Luca con attacchi al vetriolo. «Il governatore dice che io sono il maggiordomo di Salvini perché prima offendeva ...

Cesa ha fatto una scelta di campo sul piano nazionale e, quindi, anche in Puglia: correre con il centrodestra e con Raffaele Fitto. Ma senza Salvatore Ruggeri rischiava di essere un contenitore vuoto.

