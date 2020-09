Processo Open Arms, la Lega in cerca di sostenitori suggerisce voli low cost per seguire Salvini a Catania (Di venerdì 4 settembre 2020) «voli da Milano a Catania andata e ritorno a 40 euro! Chi prima prenota, meno spende! Sosterrai il Capitano?» Non è un fake, è pura realtà! La Lega invita calorosamente i sostenitori del leader Matteo Salvini a presentarsi di fronte al tribunale catanese in vista del Processo Open Arms del 3 ottobre 2020. La locandina caricata sul sito della Lega il 3 settembre 2020. Basta selezionare la voce «Processo Catania 3 ottobre» nella sezione «eventi» del sito Legaonline.it e verrete reindirizzato all’area dedicata alla ricerca Google dei voli da Milano, Roma, Torino, Bologna, Pisa, Venezia e ... Leggi su open.online

Open_gol : Turchia, è morta in carcere l’avvocata dei diritti civili Ebru Timtik: era in sciopero della fame da 238 giorni per… - ciummone : @Open_gol Ecco ,se voleva diffondere ulteriore contagi, ha scelto il modo migliore #TUTTI_a_PROCESSO_REOconFESSI #facciamorete - justlearnnread : RT @Open_gol: La Lega cerca sostenitori al processo Open Arms e propone i voli low cost per seguire Matteo Salvini a Catania - MaxRibaudo : @Open_gol Dove lui è improcessabile viste le norme sulla Presidenza del Consiglio. Un processo farsa - Marc0fM : @Open_gol Ma al processo ci sarà l'applausometro invece della giuria? -