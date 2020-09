Precipita con il parapendio su Monte Valinis: donna recuperata dal Soccorso Alpino (Di venerdì 4 settembre 2020) Tre interventi hanno interessato le squadre del Soccorso Alpino e speleologico questo pomeriggio nel Friuli Venezia Giulia, di cui due in provincia di Pordenone e un terzo in provincia di Udine, tutti gestiti attraverso chiamata al 112. Sul Monte Valinis, incidente per una donna tedesca di 63 anni, Precipitata con il parapendio subito dopo il decollo. La donna si è procurata un forte trauma al bacino ed è stata raggiunta dai soccorritori della stazione di Maniago del Soccorso Alpino: dopo il trasferimento in ambulanza, è stata portata a Pordenone. Altro intervento a Tarvisio: una donna di Udine di 47 anni si è procurata una brutta frattura alla caviglia mentre scendeva ... Leggi su meteoweb.eu

hiimlav : @osamustea spesso non dormo la notte perché i crampi sono scosse elettriche e non è una novità andare in ospedale p… - StampaTorino : Precipita con l’auto nella scarpata a Groscavallo: pensionato vivo per miracolo - Spiralwavemood : RT @LaStampa: Un uomo 83enne è finito fuori strada con la sua macchina mentre percorreva la strada che sale in località Alboni di Groscaval… - LaStampa : Un uomo 83enne è finito fuori strada con la sua macchina mentre percorreva la strada che sale in località Alboni di… - Federic39674782 : @EnricoSclosa @borghi_claudio Nel 2009 il PIL è di 2191 miliardi di USD, oltre 200 miliardi in meno del valore del… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita con Giù nella scarpata a Groscavallo: vivo per miracolo la guida Alpina Balmamion La Stampa Precipita lungo il canale sulla ferrata Porton. 53 enne salvato dal Soccorso Alpino

Un escursionista tedesco di 53 anni è stato elitrasportato al l'ospedale Santa Chiara di Trento per i traumi e le ferite riportati in seguito a una scivolata lungo un canale di sfasciumi e roccette ...

Turista tedesca precipita col parapendio dopo il decollo: danni al bacino

Sul Monte Valinis, incidente per una donna tedesca di 63 anni, precipitata con il parapendio subito dopo il decollo. La donna si è procurata un forte trauma al bacino ed è stata raggiunta dai soccorri ...

Un escursionista tedesco di 53 anni è stato elitrasportato al l'ospedale Santa Chiara di Trento per i traumi e le ferite riportati in seguito a una scivolata lungo un canale di sfasciumi e roccette ...Sul Monte Valinis, incidente per una donna tedesca di 63 anni, precipitata con il parapendio subito dopo il decollo. La donna si è procurata un forte trauma al bacino ed è stata raggiunta dai soccorri ...