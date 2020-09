Non solo la De Micheli: ecco tutte le follie "ciclabili" del Pd (Di venerdì 4 settembre 2020) La pista ciclabile, ovvero, feticcio di questa nuova sinistra green, nella nuova ideologia impreziosita dall'apporto indispensabile di Greta Thunberg (per quanto oggi appannata). E siano pedali, caschetti, sole soprattutto sostenibilità. L'ultimo capitolo è nel lancio sui social del ministro alle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, Pd. Argomento, il Ponte sullo Stretto, oramai obiettivo gettonatissimo nella fantasia dei governanti attuali. Ebbene, la titolare del Mit ha addirittura annunciato una «commissione per capire qual è lo strumento migliore per collegare la Sicilia alla Calabria. Per collegarle su ferro, su strada e con una pista ciclabile». Superando dunque Conte, che vorrebbe un tunnel, in suggestione dei progetti (andare in bici sottoterra non è granché). E progetti grandiosi a due ruote sono una ... Leggi su iltempo

Per collegarle su ferro, su strada e con una pista ciclabile». Superando dunque Conte, che vorrebbe un tunnel, in suggestione dei progetti (andare in bici sottoterra non è granché). E progetti ...

Arezzo, 4 settembre 2020 - La fiera del mestolo si farà, il legno è stato piegato ma non solo non si è spezzato ma ha anche raddrizzato la testa. L’appuntamento dal 9 all’11 settembre è allo stadio di ...

