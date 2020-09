Napoli, Ghoulam: «Stiamo migliorando, Osimhen è un grande giocatore» (Di venerdì 4 settembre 2020) Il difensore del Napoli, Faouzi Ghoulam, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell’amichevole contro il Teramo Faouzi Ghoulam, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell’amichevole vinta contro il Teramo. Ecco le sue dichiarazioni: «Stiamo lavorando bene. Non siamo abituati al 4-2-3-1 ma Stiamo migliorando. Osimhen è un grande giocatore, si divertirà con Mertens, Insigne e Lozano alle sue spalle. Speriamo faccia tanti gol, è molto importante il suo ruolo, quello del numero 9, per i tifosi del Napoli». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Seconda amichevole stagionale per il Napoli edizione 2020-2021. Gli uomini di Gattuso battono al Teofilo Patini il Teramo, squadra che milita in Serie C, per 4-0 a conclusione del ritiro di Castel di ...