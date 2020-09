Milan Tonali, Pioli potrà schierarlo in più zone del campo (Di venerdì 4 settembre 2020) Sandro Tonali è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan e Pioli già studia dove metterlo in campo Sandro Tonali è vicino a realizzare il suo sogno da bambino: ovvero quello di vestire la maglia del Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’annuncio ufficiale dell’acquisto dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì; ma nel frattempo Stefano Pioli starebbe già pensando a come schierare in campo il centrocampista. Tonali potrebbe svolgere più di un ruolo. Mediano classico sia in un centrocampo a due che in uno a tre. Ma l’allenatore del Milan potrebbe sorprendere e ... Leggi su calcionews24

