Messi resta al Barcellona: "Non voglio una battaglia legale con il club" (Di venerdì 4 settembre 2020) AGi - Lionel Messi resta al Barcellona: lo ha annunciato lo stesso attaccante argentino in un'intervista esclusiva a goal.com. "Ma volevo andarmene - ha precisato la Pulce - la gestione di Bartomeu al Barcellona è un disastro. Resto perché non mi è stato permesso di andar via e non voglio iniziare una battaglia legale col club". Leo Messi tiene il punto nel braccio di ferro legale con il club sulla validità della clausola da 700 milioni che dovrebbe versare in caso di addio anticipato. In una lettera alla Liga spagnola, e in risposta alla nota con cui il 30 agosto aveva avallato la validità della clausola, il padre dell'attaccante argentino, ... Leggi su agi

FBiasin : #Messi resta al #Barça - Lui è scontento. - I tifosi dei club che sognavano di averlo sono delusi. - I tifosi del… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MESSI RESTA AL BARCELLONA: LA DECISIONE È UFFICIALE 'Ho detto al presidente che volevo andare via… - FBiasin : Se #Messi alla fine resta a #Barcellona vince a mani basse il trofeo 'Maria, lascio lo studio'. - FeyRune23 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO MESSI RESTA AL BARCELLONA: LA DECISIONE È UFFICIALE 'Ho detto al presidente che volevo andare via ma non a… - Libercolo : RT @FBiasin: #Messi resta al #Barça - Lui è scontento. - I tifosi dei club che sognavano di averlo sono delusi. - I tifosi del Barça, dopo… -