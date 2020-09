LIVE – F1, GP Italia Monza 2020: le prove libere 1 (DIRETTA) (Di venerdì 4 settembre 2020) Semaforo verde, a Monza si accendono i motori. Alle ore 11:00 di venerdì 4 settembre prenderà il via ufficialmente il weekend di gara del Gran Premio d’Italia. Come di consueto si partirà con la prima sessione di prove libere che animerà la mattinata di venerdì. Saranno 90 i minuti a disposizione di team e piloti per ottimizzare il set-up in queste prime simulazioni di qualifica e di passo gara. Le prove libere 1 del GP d’Italia le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verranno pubblicati i risultati con la classifica tempi oltre a tutti gli approfondimenti di giornata. IL PROGRAMMA DELLE ... Leggi su sportface

fanpage : Record di contagi in Francia: quasi 5.500 positivi in 24 ore, livello mai raggiunto da aprile - fanpage : Galli: “Crisanti ha ragione, servono 300mila tamponi al giorno. Noi esultiamo per 90mila” - fanpage : Da domani tamponi gratis per le strade di Parigi - corgi_lover : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, ultime news. Ue accelera sul vaccino: prime dosi a novembre. LIVE - adrianobiondi : Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: l'incognita riapertura scuola preoccupa i genitori -