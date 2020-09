L’indice Rt medio è 1,18. Iss: “In Italia l’età media dei casi è di 32 anni” (Di venerdì 4 settembre 2020) L’indice di contagiosità Regione per Regione: l’Rt (ex R0) sul territorio Italiano in base ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Con l’inizio della fase 2 gli occhi degli esperti sono puntati sul famoso R0 (o Rt, come sarebbe più corretto chiamarlo). L’indice di contagiosità Rt (ex R0) Regione per Regione I dati certificati che abbiamo a disposizione sono quelli forniti dall’Istituto Superiore di Sanità. Nelle stime del 4 settembre si registra un aumento dell’indice Rt nazionale (1,18). L’Iss ha precisato che questo numero si riferisce ai casi sintomatici e potrebbe essere leggermente sottostimato. “L’età mediana – si precisa nel documento – dei casi diagnosticati nel nostro Paese ... Leggi su newsmondo

