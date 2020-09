Lazio, Inzaghi: “Muriqi e Fares? La società mi ha promesso diversi acquisti” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Le ultime dodici partite della scorsa Serie A sono state difficili, ma dobbiamo trarne una lezione. Mi sono stati promessi diversi acquisti per fare in modo che la prossima stagione, storica per noi, possa essere importante. Muriqi e Fares? Ci interessano, ci sono delle trattative in corso. Le altre squadre si stanno muovendo nel mercato e anche noi ci faremo trovare pronti“. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi nel corso della conferenza stampa che precederà il test amichevole contro il Vicenza. Si tratta dell’ultimo impegno prima della chiusura del ritiro di Auronzo di Cadore: “Abbiamo lavorato bene, i ragazzi sono stati molto bravi. Sette calciatori hanno raggiunto le loro Nazionali, ma sono convinto di quello che mi ha dato la squadra”. Degli ... Leggi su sportface

