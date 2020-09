La solitudine di Balotelli. E’ libero, ma nessuno vuole ingaggiarlo. Testa e fisico in tilt (Di venerdì 4 settembre 2020) Triste destino quello di Mario Balotelli. Nonostante abbia appena trent’anni ed un fisico ancora integro, Balotelli non riesce a trovare un ingaggio per la prossima stagione. Mino Raiola, il suo super agente, sta facendo di tutto per proporlo in Italia ed all’Estero. Ma finora non è riuscito a trovare nessuno disponibile ad accollarsi il rischio della gestione di Balotelli. La vicenda di Balotelli è emblematica di quanto nello sport come nella vita non basti soltanto il talento. Balotelli ha alternato prestazioni strepitose a mattane in campo e fuori che sono state definite “Balottellate”. Le imprese extrasportive di Balotelli fanno milioni di visualizzazioni sui social, ma purtroppo non servono a conquistare ... Leggi su optimagazine

peppeiannicelli : Giocate strepitose, solo ingaggio da pagare, fisico integro. Ma voi una 'testa calda' come #Balotelli la vorreste… -

Ultime Notizie dalla rete : solitudine Balotelli La solitudine di Balotelli: pure il Brescia lo ha scaricato La Repubblica