Istituto Massimo, il 9 settembre tutti in aula (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – “Dopo il lockdown gli stessi ragazzi hanno una grandissima voglia di tornare a scuola, di crescere insieme ai loro compagni. E anche le famiglie si sono rese conto della necessita’ di collaborazione fra scuola e famiglia. Per questo ripartiamo con un rinnovato patto educativo fra scuola e genitori, che su temi fondamentali come quello della salute sono chiamati a fare la loro parte”. Cosi’ padre Giovanni La Manna, direttore generale dell’Istituto ‘Massimo’ di Roma, annuncia la riapertura anticipata della scuola il prossimo 9 settembre. Il ‘Massimo’ sara’ quindi il primo Istituto capitolino a riaprire il portone d’ingresso agli studenti, al completo ed in presenza dalla scuola dell’Infanzia alla primaria, secondaria di ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Istituto Massimo, il 9 settembre tutti in aula: #Roma – “Dopo il lockdown gli stessi… - massimo_boscia : @EnricoSclosa @janlucas1971 @mario_perifano @you_trend Al 30 Luglio il 90% era asintomatico o con sintomi lievi, in… - haikumad : RT @AteneoVeneto: Sabato 5 settembre (ore 18.00) l’Ateneo Veneto riapre rendendo omaggio alla #RegataStorica e ai personaggi che vi hanno l… - massimo_fares : RT @luigidimaio: Dopo decine e decine di costituzionalisti che si sono spesi a sostegno del #tagliodeiparlamentari, anche uno studio dell’i… - massimo_fares : RT @AzzolinaLucia: Oggi ho visitato a Roma, insieme alla sindaca @virginiaraggi, una delle sedi dell'Istituto comprensivo 'Via Anagni'. h… -

Ultime Notizie dalla rete : Istituto Massimo Istituto Massimo, il 9 settembre tutti in aula RomaDailyNews Torino hub Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale

(ANSA) - TORINO, 03 SET - "La Presidenza del Consiglio ha individuato Milano come città candidata ad ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti e Torino come sede principale per l'Istituto Italiano ...

Provincia, lavori di adeguamento nelle palestre. Bonasera: "Grande capacità e grande attenzione verso il patrimonio pubblico"

"La normativa ci ha consentito, in alcuni casi, di procedere alla programmazione e alla realizzazione dell’adeguamento alla prevenzione incendi alla sola palestra, indipendentemente dalla realizzazion ...

(ANSA) - TORINO, 03 SET - "La Presidenza del Consiglio ha individuato Milano come città candidata ad ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti e Torino come sede principale per l'Istituto Italiano ..."La normativa ci ha consentito, in alcuni casi, di procedere alla programmazione e alla realizzazione dell’adeguamento alla prevenzione incendi alla sola palestra, indipendentemente dalla realizzazion ...