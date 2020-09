iPhone 11 è lo smartphone più venduto del 2020, iPhone 5 nella top 10 (Di venerdì 4 settembre 2020) Se l’iPhone XR è stato un vero successo lo scorso anno, diventando lo smartphone più venduto del 2019, l’iPhone 11 non è in ritardo, lo ha addirittura superato nelle vendite. Un recente studio di mercato ripreso da PhoneArena rivela che l’iPhone 11 è lo smartphone più venduto al mondo durante la prima metà del 2020 con un totale di 37,7 milioni di unità vendute. Ma le buone notizie per Apple non finiscono qui, il resto della sua gamma è ancora un successo e ci sono fino a 5 iPhone tra gli smartphone più venduti dell’anno , ... Leggi su aciclico

kaanerdogan : @hikmetbinziyad1 Apple iPhone 11 Pro 64GB $730 , - PieroFidanza : iTarga Pro per #smartphone #Android e iPhone/iPad - HDblog : RT @HDblog: iPhone 12, come sarà e quando arriverà? Tutto quello che sappiamo - gigibeltrame : iPhone 12, come sarà e quando arriverà? Tutto quello che sappiamo #digilosofia - CeotechI : RT @CeotechI: Settembre è il mese che ogni fan Apple aspetta più di Natale, perché generalmente vengono presentati i prossimi smartphone De… -