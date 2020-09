GP di Monza, Deliveroo gli dedica un gelato: scelti gusti insoliti (Di venerdì 4 settembre 2020) Questo fine settimana si correrà il GP di Monza di Formula 1: a questo evento Deliveroo ha deciso di dedicare un gelato speciale, con gusti insoliti Arriva in Italia uno degli eventi più attesi dell’anno per gli amanti dei motori, ovvero il Gran Premio di Monza di Formula 1. Quest’oggi si sono svolte le prove libere, con le Ferrari ancora una volta disastrose, ma sperano tutti in una possibile rinascita proprio sul circuito italiano. Per festeggiare quest’evento, una delle catene più famose di cibo a domicilio, Deliveroo, ha deciso di creare un gelato dedicato proprio al GP di Monza. Un’idea originale, che però lascia discutere sulla scelta dei ... Leggi su bloglive

foodaffairs_it : Per il Gp Di Monza di F1 con Deliveroo arriva il gelato dedicato alle Rosse -

Ultime Notizie dalla rete : Monza Deliveroo Per il Gp Di Monza di F1 con Deliveroo arriva il gelato dedicato alle Rosse Food Affairs GP di Monza, Deliveroo presenta il gelato Ferrari/ Rapa rossa, lampone, pomodoro e…

Un gelato per il GP di Monza di Formula Uno, griffato Deliveroo in collaborazione con la nota gelateria “Artico” di Milano: un prodotto del tutto inedito, lanciato appositamente per l’atteso appuntame ...

Un gelato per il GP di Monza di Formula Uno, griffato Deliveroo in collaborazione con la nota gelateria “Artico” di Milano: un prodotto del tutto inedito, lanciato appositamente per l’atteso appuntame ...