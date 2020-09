Gina Torres in 9-1-1 Lone Star 2 in balia del Covid-19, al via le riprese ma la messa in onda slitta al 2021 (Di venerdì 4 settembre 2020) Gina Torres in 9-1-1 Lone Star 2. Questa è la notizia del momento e in poche ore ha fatto già il giro del mondo. L’amata protagonista di Suits e di Pearson, sarà uno dei volti regular dello spin-off di 9-1-1 firmato da Ryan Murphy. La serie Fox ha conquistato importanti ascolti lo scorso anno tanto da conquiStare il rinnovo per una seconda stagione che, però, dovrebbe slittare al 2021 a causa della pandemia in corso e dello stop alle riprese dei mesi scorsi. Gina Torres in 9-1-1 Lone Star 2 sarà al fianco di Liv Tyler e Rob Lowe nei panni del capitano paramedico Tommy Vega. La donna era al top della sua carriera quando ha ... Leggi su optimagazine

SerieTvserie : “9-1-1: Lone Star 2”: Gina Torres è entrata nel cast - AmorexleserieTV : #911LoneStar 2: Gina Torres è entrata nel cast - 3cinematographe : #911LoneStar - #GinaTorres si unisce al cast della stagione 2 - Icess : @thepoetmendez Rita Moreno, Gina Torres, Angela Bassett, Viola Davis -

Ultime Notizie dalla rete : Gina Torres 9-1-1: Lone Star – Gina Torres si unisce al cast della stagione 2 Cinematographe.it - FilmIsNow 9-1-1: Lone Star – Gina Torres si unisce al cast della stagione 2

Gina Torres, ex attrice di Suits e Pearson, sarà un personaggio regolare della serie al fianco di Liv Tyler e Rob Lowe nella seconda stagione della serie spinoff Fox 9-1-1: Lone Star La produzione del ...

Gina Torres, ex attrice di Suits e Pearson, sarà un personaggio regolare della serie al fianco di Liv Tyler e Rob Lowe nella seconda stagione della serie spinoff Fox 9-1-1: Lone Star La produzione del ...