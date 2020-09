Gerry Scotti: ‘Sono svenuto dal dolore’, e annuncia il ritiro (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel mese di luglio un video girato da Belen Rodriguez aveva preoccupato i fan di Gerry Scotti, che si era presentato alle registrazioni della nuova stagione di Tu si que vales (al via sabato 12 settembre in prima serata su Canale 5) con stampelle e tutore alla gamba destra. Al tempo non era stato spiegato cosa fosse successo al popolare conduttore, ora è lui stesso a rivelarlo in un’intervista concessa al settimanale Oggi. in riproduzione.... L’incidente È successo tutto in un hotel di Roma. Gerry Scotti pensava si trattasse solo di una distorsione, ma i fatti hanno dimostrato che le cose stavano in un altro modo: “Ho appoggiato male il piede ... Leggi su tvzap.kataweb

gbenny9699 : RT @signorageller: vedreste gerry scotti che gioca sta partita? #partitadelcuore2020 - ggiovalli : RT @ilGerrino92: Da LUNEDÌ torna il GAME SHOW PIÙ AMATO dai telespettatori italiani: #CadutaLibera! ?????? GERRY SCOTTI ci aspetta dalle 18:4… - squaletta80 : @FrankieCS76 @F1Carcarla ?????? io non ci sono... ma ci sono Arrivabene e Gerry Scotti ?????? - Gio79803890 : RT @ilGerrino92: Da LUNEDÌ torna il GAME SHOW PIÙ AMATO dai telespettatori italiani: #CadutaLibera! ?????? GERRY SCOTTI ci aspetta dalle 18:4… - latiziabionda_ : A volte mi dimentico che Paolo Bonolis e Gerry Scotti non sono reali ma sono palesemente personaggi Marvel -