Firenze: addetto alla vigilanza degli Uffizi muore in servizio per malore (Di venerdì 4 settembre 2020) Il direttore delle Gallerie Eike Schmidt ha ricordato il dipendente, all'inizio del turno, metre i colleghi in servizio al museo hanno osservato un minuto di silenzio Leggi su firenzepost

FIRENZE. Un addetto alla vigilanza della Galleria degli Uffizi è deceduto ieri, giovedì 3 settembre, dopo aver accusato un malore mentre era al lavoro, in una sala del museo. L'uomo, 54 anni, è stato ...

