Fabian Ruiz incanta con la Spagna. As: “Esibizione spettacolare” (Di venerdì 4 settembre 2020) Una “esibizione fisica spettacolare”. Così As giudica la prestazione di Fabian Ruiz nell’1-1 della Spagna contro la Germania nella Nations League. Anche se le copertine sulla stampa iberica se le prende quasi tutte l’esordio di Ansu Fati, debuttante nella formazione schierata da Luis Enrique (al ritorno in panchina dopo un anno e mezzo), il centrocampista del Napoli strappa solo elogi, per una partita da giocatore totale. “Attacca, difendi… – scrive ancora As – È fondamentale in entrambe le aree. Attraversa le linee con successo, sia con passaggi filtranti che battendo i rivali sul passo. In questo momento è fondamentale per questa Nazionale”. Per il Mundo Deportivo Fabian “nel primo tempo si è applicato nella fase difensiva, ma ... Leggi su ilnapolista

