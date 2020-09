De Laurentiis: “Koulibaly? Ho dato una risposta a un giornale inglese” (Di venerdì 4 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha parlato in conferenza stampa da Castel di Sangro al termine del ritiro degli azzurri. Queste le parole insieme al presidente della Regione Abruzzo: “In ritiro ci sono tanti cambiamenti, il mercato che scorre in parallelo. Si è molto compressi nei propri ruoli, con una grandissima concentrazione. Qui abbiamo trovato delle eccellenze. Oggi gioca la Nazionale a porte chiuse, noi qui invece oggi giocheremo la seconda partita a porte semi aperte. Grazie quindi a Marco Marsilio che, primo in Italia, ha avviato la riapertura degli stadi in tutta sicurezza. Io ce l’ho con la Uefa, mi auguro che quando rientreranno i nostri calciatori non siano positivi perchè sennò per la Uefa saranno guai storici. Nessuno ha mai detto nulla, io dirò moltissimo. Ma con i fatti, con gli avvocati. Riapertura ... Leggi su alfredopedulla

