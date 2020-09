Coronavirus, l’Oms: “Non ci sarà una vaccinazione diffusa fino a metà del 2021” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Non ci aspettiamo di vedere una vaccinazione diffusa fino alla meta’ del prossimo anno”. Lo ha detto la portavoce dell’Oms, Margaret Harris, in un briefing alla stampa sul Coronavirus a Ginevra, ripreso dal Guardian. “Questa fase 3 richiede più tempo perché dobbiamo vedere quanto il vaccino sia veramente protettivo e quanto sia sicuro”, ha spiegato riferendosi agli studi clinici in corso. “Nonostante ci siano molti candidati e possiamo aspettarci almeno un vaccino nei primi mesi del 2021”, questo “non sarà disponibile subito per tutti”. Sono le considerazioni di Richard Horton, direttore della rivista scientifica ‘Lancet‘, espresse nel corso di una conferenza nell’ambito di Esof2020 a Trieste. “Dobbiamo ... Leggi su meteoweb.eu

