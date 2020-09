Col Covid-19 cresce anche il gioco d'azzardo (Di venerdì 4 settembre 2020) Le più recenti ricerche legate al fenomeno del gioco d’azzardo ci dicono che nel corso della pandemia si è registrato un aumento del volume di tali giocate pari a circa il 29% rispetto all’anno precedente.Domande che sembrano avere peraltro trovato sfogo su quei circuiti illegali che, oltre a offrire di più, assicurerebbero maggiori garanzie di riservatezza. Dalle ultime relazioni della Direzione investigativa antimafia e antiterrorismo emerge, inoltre, come il comparto del gioco, in particolare in un periodo di crisi come questo caratterizzato da prolungato lockdown, sia stato di elevatissimo interesse da parte della criminalità organizzata.Non è un mistero che nel periodo post-Covid detti sodalizi punterebbero a consolidare il proprio consenso sociale sfruttando la crisi ... Leggi su huffingtonpost

pdnetwork : La “collaborazione col governo” secondo Meloni: • dare del criminale al Presidente del Consiglio • diffondere bufa… - fattoquotidiano : Nell’estate del Covid i focolai portano il nome dei locali più chic di Versilia e Costa Smeralda [di @paolofrosina]… - ZingaroIl : RT @martaph01: raga berlusconi anche col covid non rischia niente se prima non si distruggono gli horcrux, inutile che pregate - LuigiLiccardo6 : RT @claudioruss: De Laurentiis: “Impatto Covid sul bilancio del #Napoli? In futuro avrò perdita di 150-200 milioni, non è una cosa piacevol… - EugenioCardi : RT @daniele_tissone: Col #Covid-19 cresce anche il gioco d'azzardo -

Ultime Notizie dalla rete : Col Covid Col Covid, ma asintomatico. "Poi ha sviluppato il diabete" ilGiornale.it Col Covid-19 cresce anche il gioco d'azzardo

Non è un mistero che nel periodo post-Covid detti sodalizi punterebbero a consolidare il proprio consenso sociale sfruttando la crisi di liquidità e incrementando, attraverso le proprie attività ...

Cardinale Crescenzio Sepe, Bonsignore, Gennari e Biafora a ‘Punto Nuovo Sport Show’

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Crescenzio Sepe, Cardinale di Napoli: “Ho avuto un colloquio con Gattuso, sono mo ...

Non è un mistero che nel periodo post-Covid detti sodalizi punterebbero a consolidare il proprio consenso sociale sfruttando la crisi di liquidità e incrementando, attraverso le proprie attività ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Crescenzio Sepe, Cardinale di Napoli: “Ho avuto un colloquio con Gattuso, sono mo ...