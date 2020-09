Calciomercato Atalanta, fatta per Romero: il centrale argentino passa in nerazzurro, cifre e dettagli (Di venerdì 4 settembre 2020) E' fatta per l'arrivo di Romero all'Atalanta.Atalanta, Gasperini: “Non possiamo porci alcun obiettivo, la stagione ci impone di migliorarci”Altro colpo per la Dea che in vista della prossima stagione sta puntellando alcuni reparti per rendere la rosa ancora più competitiva. Dopo l'acquisto di Aleksey Miranchuk - trequartista proveniente dalla Lokomotiv Mosca - i bergamaschi si sono assicurati anche il centrale classe '98 di proprietà della Juventus, che nella scorsa stagione lo aveva girato in prestito al Genoa. Nonostante le richieste per l'argentino da parte del club bianconero siano sempre state abbastanza alte - 25 milioni circa per il cartellino del giocatore - , il rapporto di stima e amicizia tra le ... Leggi su mediagol

