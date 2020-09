Berlusconi, sospetta polmonite bilaterale. 'Stop allarmismi' (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è stato ricoverato all'ospedale San Raffale di Milano per un inizio di 'polmonite bilaterale' dopo essere risultato positivo al Covid mercoledì scorso. Il quadro clinico del leader ... Leggi su tg.la7

“Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l’untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene. Vorrei p ...La notizia sulla positività al Covid di Silvio Berlusconi resa nota nel pomeriggio di ieri ha subito allertato l’opinione pubblica certa che l’ex premier fosse scampato al contagio. Silvio Berlusconi ...