Barcellona, accusa di corruzione per Bartomeu e la giunta blaugrana (Di venerdì 4 settembre 2020) Non si fermano i guai in casa Barcellona. La giunta blaugrana, guidata dal presidente Josep Maria Bartomeu, è stata accusata dal corpo di polizia catalano (Mossos) di corruzione dopo le indagini condotte al Camp Nou per acquisire documenti sul Barcagate. El Mundo Deportivo spiega come siano state compiute gravi irregolarità finanziarie, con l’aggiramento dell’organo di controllo e la simulazione di licenziamenti per evitare i costi di indennizzo e altri impegni economici. Leggi su sportface

sportface2016 : #Barcellona, #Bartomeu e la sua giunta accusati di corruzione - amedeoiossa1 : RT @CalcioPillole: Non si placa il caos #Barcellona. Secondo @elmundoes al Presidente #Bartomeu sarebbe stata formalizzata l'accusa di cor… - CalcioPillole : Non si placa il caos #Barcellona. Secondo @elmundoes al Presidente #Bartomeu sarebbe stata formalizzata l'accusa d… - Marcamat0 : #Barcellona: la polizia catalana accusa #Bartomeu di corruzione - spano81 : RT @dayfootball1981: #barcellona Intanto,tra un Messi parla ed un Messi non parla,oppure un Messi è bravo Messi è cattivo...'La polizia reg… -