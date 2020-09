A Tel Aviv piove cannabis dal cielo: la folla accorre per recuperarla | VIDEO (Di venerdì 4 settembre 2020) Tel Aviv, bustine di marijuana sulla piazza VIDEO A Tel Aviv piove marijuana dal cielo. Un drone ha sganciato decine di bustine di cannabis su piazza Rabin attirando la folla di persone confuse che si è precipitata a raccoglierle. L’iniziativa è di un gruppo di attivisti pro legalizzazione della marijuana che aveva annunciato la missione con un messaggio su Telegram: “È venuto il momento. È un uccello? È un aeroplano? No, è il Green Drone che vi invia cannabis gratis dal cielo”. Le due persone che manovravano il drone sono state arrestate. Leggi anche: Lindt, la fabbrica ha un guasto. Nella cittadina svizzera “piove cioccolato” Leggi su tpi

repubblica : Tel Aviv, 'piove' cannabis dal cielo. L'iniziativa per la legalizzazione - NicolaPorro : Non gli daranno il #Nobel, ma #Trump incassa un altro successo diplomatico: grazie a lui, ieri è partito il primo v… - AnnalisaChirico : La fine di un odioso boicottaggio, oggi, con il primo volo diretto Tel Aviv/ Abu Dhabi. La conseguenza dell’accordo… - PrimeroRoma : RT @RepubblicaTv: A Tel Aviv 'piove' cannabis dal cielo: In piazza Rabin, teatro di comizi e proteste nel centro di Tel Aviv, giovedì pomei… - tweetnewsit : RT @RepubblicaTv: A Tel Aviv 'piove' cannabis dal cielo: In piazza Rabin, teatro di comizi e proteste nel centro di Tel Aviv, giovedì pomei… -

Ultime Notizie dalla rete : Tel Aviv Tel Aviv, drone sgancia bustine di marijuana sulla piazza: la folla accorre per recuperarle Corriere TV Luce blu danneggia lo sperma, qualità ridotta con l’uso del cellulare (o tablet) prima di dormire

Siamo sempre più esposti alla luce blu emessa da laptop e smartphone. Una esposizione che però può danneggiare lo sperma degli uomini. Un collegamento tra la scarsa qualità dello sperma e la luce blu ...

“HEROES – IL FUTURO INIZIA ADESSO” dall’Arena di Verona in streaming oltre 40 artisti per 5 ore di grande musica live

È tutto pronto per HEROES IL FUTURO INIZIA ADESSO, il primo concerto nato e pensato per lo streaming in programma domenica 6 settembre a partire dalle ore 18:50 dall’Arena di Verona che vede tornare s ...

Siamo sempre più esposti alla luce blu emessa da laptop e smartphone. Una esposizione che però può danneggiare lo sperma degli uomini. Un collegamento tra la scarsa qualità dello sperma e la luce blu ...È tutto pronto per HEROES IL FUTURO INIZIA ADESSO, il primo concerto nato e pensato per lo streaming in programma domenica 6 settembre a partire dalle ore 18:50 dall’Arena di Verona che vede tornare s ...