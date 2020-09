Vanessa raccomandata da Carlo Conti e Gerry Scotti a Sanremo? (Di giovedì 3 settembre 2020) Gerry Scotti e Vanessa Incontrada. Due nomi buoni per Sanremo, due candidature diverse. L’uomo dei quiz è scelto da Amedeus e Fiorello, la conduttrice spagnola ‘raccomandata’ da Carlo Conti in occasione dei Seat Music Awards. Mancano ancora un po’ di mesi ma già ci soo le prme candidature per il prossimo Sanremo. E non solo al femminile. In un’intervista. a Oggi Gerry Scotti, il re induscosso dei quiz, ha raccontatoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa raccomandata Vanessa raccomandata da Carlo Conti e Gerry Scotti a Sanremo? SoloDonna