Valentina Vignali, brutta disavventura in vacanza: “Scattate foto di parti intime” [GALLERY] (Di giovedì 3 settembre 2020) brutta disavventura occorsa in vacanza a Valentina Vignali, giocatrice di pallacanestro, influencer e modella. La donna, come riferisce Huffington Post, si trovava in vacanza con il fidanzato e altre due coppie di amici ed aveva noleggiato una barca per girare le Eolie. Lo skipper della barca, però, le ha scattato delle foto di nascosto: “Dettagli di parti intime. foto imbarazzanti, zoom sul seno e il sedere o in mezzo alle gambe, tutto in primo piano, mentre dormivamo o eravamo rilassate in mezzo al mare e al sole”, ha raccontato la Vignali. A scoprire le foto nel cellulare è stato il fidanzato, Lorenzo Orlandi, che ha beccato lo skipper proprio nel momento in cui ... Leggi su calcioweb.eu

