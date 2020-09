Vaccini, dopo l’inchiesta di TPI anche la Regione Lombardia ammette i ritardi (Di giovedì 3 settembre 2020) “La campagna vaccinale inizierà con l’offerta ai pazienti fragili a partire dalla seconda metà di ottobre, garantendo tra l’altro la disponibilità a partire dal mese di novembre dei professionisti che effettuano la campagna agli over 65 (MMG e ASST) in più punti di erogazione per consentire il distanziamento come da regole anti Covid-19”. Così scrive la direzione del Welfare della Regione Lombardia, in una circolare inviata a tutti i direttori generali delle ATS e ASST della Lombardia. Il tema era già stato anticipato ieri da TPI con una corposa inchiesta e questo comunicato della Regione spinge il Partito Democratico della Lombardia ad affermare: “Le nostre previsioni si stanno, purtroppo, avverando. La Regione ... Leggi su tpi

pfmajorino : Vaccini, dopo l’inchiesta di TPI anche la Regione Lombardia ammette i ritardi - carlonichelatti : @casanovaxxxxx @spinozait @paniruro in verità di vaccini contro l'AIDS ne hanno trovati quasi una cinquantina… Però… - LeveHome : @ferdus13 @EnricoLetta Amico mio, dopo la fiducia alla Ursula, il cambio di rotta sui vaccini, l'amore che stanno m… - Ale74terni : RT @screaminghype: @SiamolaGente Crisanti, ripeto, dopo aver fatto un buon lavoro a Vò si è completamente montato la testa x i complimenti… - OdinaLaNemesi : Siamo nel 2020 e sta passando troppo , troppo tempo per #vaccinocovid e #farmaci. Troppo tempo. #poteriforti… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini dopo Così le vaccinazioni tradizionali aumentano le difese contro il Covid Il Sole 24 ORE Riapertura scuole a Napoli, il preside dei Quartieri Spagnoli: "Pagheremo un medico per i ragazzi"

Berlusconi, positivo al Covid, rassicura su sue condizioni di salute: “Non ho più febbre, sto bene” Dopo la notizia della sua positività al Coronavirus, il presidente di Forza Italia, Silvio Berluscon ...

PILONI (PD): ‘NELLE SCUOLE IL REFERENTE DEVE ESSERE ESCLUSIVAMENTE PERSONALE SANITARIO’

E lo fa con una mozione che verrà discussa martedì 8 settembre, nella prima seduta di consiglio regionale dopo la pausa estiva ... influenza’, il Ministero della Salute raccomanda la vaccinazione ...

Berlusconi, positivo al Covid, rassicura su sue condizioni di salute: “Non ho più febbre, sto bene” Dopo la notizia della sua positività al Coronavirus, il presidente di Forza Italia, Silvio Berluscon ...E lo fa con una mozione che verrà discussa martedì 8 settembre, nella prima seduta di consiglio regionale dopo la pausa estiva ... influenza’, il Ministero della Salute raccomanda la vaccinazione ...