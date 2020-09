Università: al via oggi i test per l'accesso a Medicina (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 03 SET - Al via oggi alle 12 i test per l'accesso alla facoltà di Medicina. I posti disponibili per quest'anno ammontano in tutto a 13.072. A iscriversi alla prova sono stati in tutto 66. Leggi su corrieredellosport

LaCnews24 : Universita', al via oggi i test di accesso a Medicina: in 13mila per 66mila posti #calabrianotizie #newscalabria - ComunePisa : Convenzione tra Comune di #Pisa e Centro di Studi #Ebraici dell'Università di Pisa Il programma del… - George322612359 : RT @MediasetTgcom24: Università , Manfredi: test Medicina? Valutiamo opzioni per chi in isolamento #università - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Università , Manfredi: test Medicina? Valutiamo opzioni per chi in isolamento #università - MediasetTgcom24 : Università , Manfredi: test Medicina? Valutiamo opzioni per chi in isolamento #università -

Ultime Notizie dalla rete : Università via L' UNIVERSIT À DI PADOVA PRESENTA UN VIDEO-VADEMECUM CON LE REGOLE PER IL RITORNO IN AULA WWWITALIA Università : al via oggi i test per l'accesso a Medicina

Al via oggi alle 12 i test per l'accesso alla facoltà di Medicina. I posti disponibili per quest'anno ammontano in tutto a 13.072. A iscriversi alla prova sono stati in tutto 66.638, circa duemila can ...

Unitus tra le migliori università al mondo anche per il ranking internazionale Times Higher Education

Ancora un importante riconoscimento internazionale per l’Università degli Studi della Tuscia che entra, per la prima volta nella sua storia, nel ranking mondiale "THE-World University Ranking 2021, re ...

Al via oggi alle 12 i test per l'accesso alla facoltà di Medicina. I posti disponibili per quest'anno ammontano in tutto a 13.072. A iscriversi alla prova sono stati in tutto 66.638, circa duemila can ...Ancora un importante riconoscimento internazionale per l’Università degli Studi della Tuscia che entra, per la prima volta nella sua storia, nel ranking mondiale "THE-World University Ranking 2021, re ...