Unilever, addio ai combustibili fossili dai prodotti per pulizia entro 2030 (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. - (Adnkronos) - addio a combustibili fossili dai prodotti per la pulizia entro il 2030. E' questo l'obiettivo di Unilever, multinazionale nella produzione di prodotti per la pulizia e il bucato, che approvvigionerà il 100% del carbonio utilizzato nella formulazione dei suoi prodotti da fonti rinnovabili o riciclate invece che dai combustibili fossili. Questo cambiamento è destinato a trasformare la sostenibilità dei marchi globali per la pulizia e il bucato, tra cui, in Italia, Svelto, Cif, Lysoform e Coccolino. Questo obiettivo è uno dei componenti fondamentali del programma 'Clean Future', un'iniziativa di ... Leggi su iltempo

