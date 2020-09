Ufficiale: Udinese dall’Az Alkmaar arriva il difensore Ouwejan (Di giovedì 3 settembre 2020) L’Udinese ha ufficializzato attraverso i propri canali l’acquisto di Thomas Ouwejan, il difensore olandese che arriva in Serie A dall’Az Alkmaar in prestito, con diritto di riscatto, fino al 30 giungno 2021. Di seguito il comunicato della società: Thomas Ouwejan è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il difensore olandese arriva in prestito, con diritto di riscatto, dall’Az Alkmaar fino al 30 giugno 2021. “Ouwejan è un ottimo rinforzo per la fascia sinistra – dichiara il Responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino – È dotato di buona forza fisica e di un’ottima tecnica, soprattutto col piede ... Leggi su alfredopedulla

